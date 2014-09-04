За добу сили АТО знищили понад 120 терористів і російських військових

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу підрозділи сил АТО провели ряд успішних операцій, знищивши понад 120 терористів і російських військовослужбовців", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора після нанесення вогневого удару силами АТО по базі бойовиків в районі Сніжного були знищені більше 100 російських найманців. Крім цього під час відходу від аеродрому "Луганськ" українські військові знищили 7 бронетранспортерів, 2 танки, мінометний розрахунок і близько 100 терористів.