На Миколаївщині СБУ затримала зловмисників, які залякували волонтерів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у березні-квітні ц.р. 48-річний співробітник миколаївської енергопостачальної компанії, повернувшись з Москви, сформував злочинну законспіровану групу. За завданням кураторів з РФ члени групи збирали інформацію про волонтерів, громадських активістів, які доправляли гуманітарну допомогу військовослужбовцям 79-ої аеромобільної бригади ЗС України.

27 серпня ц.р. співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та трьох його поплічників «на гарячому» під час підпалу автомобіля місцевого патріота. У зловмисників вилучили пляшку із легкозаймистою речовиною, а також друковані матеріали антиукраїнського змісту.Читайте такожСБУ затримала бойовика на прізвисько «Боцман», який вистежував проукраїнських громадян

Слідчими Управління СБ України в Миколаївській області відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.258 (терористичний акт). Усім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Рішенням Центрального районного суду м. Миколаєва їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.