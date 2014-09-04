Російські спецслужби сіють паніку у соцмережах - СБУ

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За даними СБУ, готуються фейкові дані про втрати серед військовослужбовців Збройних сил України під час проведення Антитерористичної операції або перехід українських військових на бік терористів.

Такі матеріали зловмисники планують поширювати у соціальних мережах та відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет.

Читайте такожСБУ викрила інженера, який передавав бойовикам переговори підрозділів АТО«Метою іноземної спецслужби є ескалація суспільної напруги, підрив бойового духу українських вояків, поширення панічних настроїв серед їхніх рідних та близьких», - зазначили в СБУ і додали: «З метою реалізації таких інформаційних спецоперацій масово реєструються фейкові профілі у соцмережах».

Лише в період з 22 до 25 серпня СБУ зафіксувала реєстрацію 820 нових профілів в одній із соцмереж – всі ці профілі були зареєстровані з 10 різних IP-адрес, прив’язаних до ТОВ в одному з районів м. Санкт-Петербург. При цьому «власники» профілів вказують та те, що начебто є мешканцями Києва, Львова та Харкова.

Читайте такожСБУ звинувачує російські спецслужби в поширенні вірусів через телефони українцівЗа словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, Служба безпеки України у співпраці з громадськістю активно відстежує подібні акції з метою запобігти паніці в інформаційному просторі. «Ми закликаємо громадян поширювати лише перевірену і достовірну інформацію», - наголосив Лубківський.