Путін запропонував Ющенку зайнятися лікуванням, і не тільки...

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що Україна та Росія повинні не тільки вирішувати проблемні питання, але й розробляти перспективні плани співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи друге засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яке проходить сьогодні в Москві.

В.ПУТІН нагадав, що перше засідання комісії відбулося в Києві в грудні 2006 року. На його думку, відрізок часу між двома засіданнями був наповнений подіями, які мали істотний вплив на характер і динаміку двосторонніх відносин.

Президент РФ запропонував на сьогоднішньому засіданні комісії не тільки проаналізувати результати виконаної роботи та існуючі проблеми, але й намітити реальні шляхи їх вирішення.

В.ПУТІН підкреслив, що для Росії Україна є найважливішим торгово-економічним партнером. Він нагадав, що товарооборот між двома країнами минулого року зріс на 20% і становив 32 млрд. дол. «Я вважаю, що є сприятливі перспективи для розвитку кооперації в таких сферах як атомна енергетика, космос, літакобудування, аграрний сектор», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Україна та Росія, як найбільші європейські країни, несуть відповідальність за стабільність і безпеку в Європі, що має бути також предметом постійного діалогу між двома країнами.

В.ПУТІН повідомив, що обговорив ці питання в ході двосторонньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Розраховуємо, що в ході конструктивного українсько-російського діалогу всі ці та інші напрямки нашої співпраці обговорюватимуться й знаходитимуть необхідні рішення. Необхідно спільно зайнятися не тільки лікуванням проблем, що накопичилися, але й перейти до накопичення спільного порядку денного конструктивного, зрозумілого, привабливого для обох сторін діалогу», - підкреслив Президент РФ.