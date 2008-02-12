Що відбувається в мерії Ужгорода (прес-конференція членів Блоку Литвина)

13 лютого о 10.30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція народних депутатів України (фракція “Блок Литвина”) Валерія Баранова та Юрія Литвина на тему: “Політична заява фракції про блокування роботи мерії Ужгорода.” В.Баранов та Ю.Литвин були членами депутатської комісії від фракції щодо з’ясування обставин інциденту в Ужгороді (вул. Хрещатик, 4).