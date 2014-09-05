На Генасамблеї ООН у вересні Україна говоритиме про економічну допомогу та відновлення армії

Останній ривок перед рішучими діями готує Україна в ООН. Питання економічної допомоги, новітніх технологій та відновлення армії представники нашої держави збираються піднімати на Генеральній асамблеї ООН, яка розпочнеться в середині вересня, йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

Генасамблея ООН, що має відбутись у другій декаді вересня, буде вирішальною для України. У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку тривають останні приготування. Українське питання буде однією з трьох основних тем як на головних дебатах, так і під час двосторонніх зустрічей.

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Делегація з Києва сподівається привернути увагу до подій на Сході України та на півострові Крим.

Як заявив на своєму бріфінгу постпред України в ООН Юрій Сергеєв, це буде останній ривок перед рішучими діями: ООН потребує реформ.

Мету отримати політичну допомогу на міжнародній арені, Києв досягнув, вважає Юрій Сергеєв. За Україну голосують 13 членів Ради Безпеки, крім Росії.

Наразі Украіна потребує економічної допомоги, новітніх технологій та відновлення армії. Всі ці питання українська делегація підніматиме на Генасамблеї. В ООН сподіваються, що приклад вирішення української проблеми підкаже шляхи вирішення кризи у Сирії та Іраку.

Як вже раніше повідомлялося, країни НАТО пообіцяли надати військову допомогу Україні.