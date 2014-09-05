Постпред України в ООН: Росія готує широкомасштабну окупацію Донбасу

На прес-конференції в Нью-Йорку в четвер Постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв заявив, що Росія готує окупацію сходу України.

За його словами, після зустрічі в Мінську президентів України і Росії ситуація тільки погіршилася. Він звернувся за допомогою до міжнародного співтовариства, передає Центр Новин ООН.

Представник України сказав журналістам, що в четвер вранці «російські танки рушили з Новоазовська в напрямку Маріуполя». За його словами, їх просування зупинили збройні сили України та місцеві жителі. Юрій Сергєєв також відзначив «обстріли з російської території, що продовжуються» з використанням пускових ракетних установок «Смерч» і «Ураган», які підтвердили спостерігачі ОБСЄ минулого тижня.

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«Останні дії Росії свідчать про підготовку широкомасштабної окупації під російським контролем - як це було в Осетії, - заявив Сергєєв. - Представники Росії почали масовий процес видачі російських паспортів у Донецьку та Луганську. Це робиться для того, щоб дати привід російській владі ввести в Україну війська під приводом захисту своїх громадян"".

Постійний представник України звернувся до міжнародного співтовариства. «Враховуючи ці складні обставини, ми змушені звернутися за міжнародною економічною і фінансовою підтримкою з тим, щоб допомогти Україні протистояти іноземній агресії, - сказав він. - Ми закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати тиснути на Російську Федерацію і змусити її припинити агресію і відмовитися від політики, абсолютно неприйнятної в XXI столітті».

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У той же час, посол України висловив надію на те, що в п'ятницю на зустрічі в Мінську Тристоронньої контактній групі вдасться розпочати переговори про мирне врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях і що там будуть зроблені реальні кроки по досягненню миру.

Сергєєв підкреслив, що головною метою України є досягнення миру.

«Всьому світові відомо, що Україна суворо дотримується своїх зобов'язань у галузі міжнародного права і сьогодні стала об'єктом агресії з боку сусідньої держави. Ми сподіваємося, що, нарешті, з'явиться можливість зупинити постійні порушення домовленостей, вбивства полонених і цивільних осіб, руйнування освітніх установ та іншої інфраструктури з боку російських військ і терористів», - підсумував посол України.