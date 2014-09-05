Бойові дії в межі Маріуполя не проводились і не проводяться - радник Тарути

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Батозький.

«Основні бойозіткнення відбуваються в районі хутора Широкіне, вночі колони ворога зробили спробу висунутися з боку Безіменного, але були відбиті назад до Широкіного, і на сьогодні, на даний момент ніяких бойових дій у міській межі Маріуполя не проводилося і не проводиться», - заявив він.

Також Батозький наголосив, що «сил і засобів вистачить для того, щоб місто утримати, і для того, щоб перешкоджати поширенню паніки, яку сіють безвідповідальні представники засобів масової інформації».

Читайте такожПід Маріуполем біля села Широкине іде бій (карта АТО)Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя, а пізніше ще кілька населених пунктів.

3 вересня координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявив, що супротивник прагне узяти під контроль території в Донецькій області від Донецька до Маріуполя.

Учора, 4 вересня, на шляху до Маріуполя дійшло до бойового зіткнення проросійських бойовиків і російських військових з українськими силовиками. Представники української сторони припускали, що росіяни проводили розвідку боєм, тому що сил для нападу на місто у них було замало.

За даними міськради Маріуполя, сили АТО увечері 4 вересня відбили атаку бойовиків, які намагалися прорватися у місто з боку села Безіменне.