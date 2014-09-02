Біля населеного пункту Безіменне бойовики спробували прорватися до Маріуполя з боку Новоазовська.

Бій прийняли прикордонники та бійці батальйону "Азов". Атаку терористів вдалося відбити. В бою загинув прикордонник, ще один поранений.

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У місті триває набір до загонів добровольців для захисту Маріуполя. З майбутнімі бійцями працює батальйон "Азов": чоловіків навчають поводженню зі зброєю та навичкам тактичного бою.