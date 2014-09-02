Бойовики спробували прорватися до Маріуполя з боку Новоазовська
21:59, 02 вересня 2014Політика
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В бою загинув прикордонник, ще один поранений.
REUTERS
Біля населеного пункту Безіменне бойовики спробували прорватися до Маріуполя з боку Новоазовська.
Бій прийняли прикордонники та бійці батальйону "Азов". Атаку терористів вдалося відбити. В бою загинув прикордонник, ще один поранений.
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У місті триває набір до загонів добровольців для захисту Маріуполя. З майбутнімі бійцями працює батальйон "Азов": чоловіків навчають поводженню зі зброєю та навичкам тактичного бою.
Бойовики спробували прорватися до Маріуполя з боку Новоазовська
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