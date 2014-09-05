Бойовики з "Градів" обстрілюють місто Щастя на Луганщині

Як пише "Інформатор" із посиланням на місцевих жителів, обстріл почався ще вночі.

На даний момент вогонь ведеться з центру Луганська. Як уточнюється, бойовики розмістилися в приватному секторі в районі колишнього кінотеатру "Буревісник".

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