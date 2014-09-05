Бойовики з "Градів" обстрілюють місто Щастя на Луганщині
15:50, 05 вересня 2014Політика
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Протягом дня бойовики ведуть вогонь по місту Щастя Луганської області з установок "Град".
Щастя обстрілюють з "Градів" / Фото Міністерства оборони РФ
Як пише "Інформатор" із посиланням на місцевих жителів, обстріл почався ще вночі.
На даний момент вогонь ведеться з центру Луганська. Як уточнюється, бойовики розмістилися в приватному секторі в районі колишнього кінотеатру "Буревісник".
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