Ківалова зареєстрували кандидатом у депутати

ЦВК зареєструвала Сергія Ківалова кандидатом в депутати Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №135 (Одеська область). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центральної виборчої комісії, повідомляє ZN.UA.

Ківалов - голова Вищої ради юстиції, колишній голова Центрвиборчкому, позафракційний депутат Ради, який балотувався на виборах у 2012 році в окрузі №135 від Партії регіонів. У квітні Ківалов написав заяву про вихід з ПР.

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Крім Ківалова, кандидатами на позачергові парламентські вибори зареєстровані ще 12 осіб, усі зареєстровані - самовисуванці.

Зокрема, на засіданні ЦВК 5 вересня в окрузі №215 Києва зареєстрований головний держревізор-інспектор 1-го рангу Державної податкової інспекції у Деснянському районі головного управління Міністерства доходів і зборів Валентина Кузюк. В окрузі №91 Києва зареєстрована адвокат Марина Озерова.

В Одеській області в окрузі №143 - начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Володимир Боделан, в окрузі №143 - Дмитро Шидерев. У Луганській області в окрузі №104 - Володимир Струк, в окрузі №106 - Сергій Шахов (президент Інституту демократичних суспільств).

В окрузі №66 на Житомирщині - депутат ВР Віталій Журавський, який пройшов у парламент за цим округом від ПР. В окрузі №127 Миколаївській області - начальник Миколаївської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" Василь Іванюк.

В окрузі №81 Запорізької області - голова наглядової ради "Крок" Дмитро Швець. В окрузі №204 Чернівецької області - адвокат Олександр Ноцкий. В окрузі №17 Вінницької області - Василь Романюк. В окрузі №159 Сумської області - Ігор Паладін.

На даний момент ЦВК зареєструвала 25 кандидатів у депутати Ради на позачергові парламентські вибори.

Нагадаємо, що парламентські вибори відбудуться в Україні 26 жовтня.