Ківалов написав заяву про вихід із Партії регіонів
14:21, 24 квітня 2014Політика
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Народний депутат України Сергій Ківалов написав заяву про вихід із Партії регіонів.
Сергій Ківалов
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ківалова.
«Сьогодні я написав заяву про вихід із Партії регіонів. Причина – я знову планую повернутися в Українську морську партію (УМП), біля витоків якої я стояв у 2000 році», - сказав Ківалов.
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За словами депутата, у суботу в Одесі відбудеться з'їзд УМП.
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