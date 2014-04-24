Ківалов написав заяву про вихід із Партії регіонів

14:21, 24 квітня 2014
Політика
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Народний депутат України Сергій Ківалов написав заяву про вихід із Партії регіонів.

Сергій Ківалов

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ківалова.

«Сьогодні я написав заяву про вихід із Партії регіонів. Причина – я знову планую повернутися в Українську морську партію (УМП), біля витоків якої я стояв у 2000 році», - сказав Ківалов.

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За словами депутата, у суботу в Одесі відбудеться з'їзд УМП.

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