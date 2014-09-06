Семенченко: "Айдар" потрапив в засідку спецназу, загинуло 11 бійців

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі комадир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Перемир'я триває. Земля пухом", - написав він.

Як повідомлялося, напередодні частина 2-ї роти батальйону "Айдар" із Волині потрапила в засідку російського спецназу. Про це повідомив координатор самооборони Майдану Волині Андрій Хведчак. За його словами, всі бійці загинули.