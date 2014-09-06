Семенченко: "Айдар" потрапив в засідку спецназу, загинуло 11 бійців
21:41, 06 вересня 2014Політика
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Добровольчий батальйон "Айдар" потрапив в засідку російського спецназу, в результаті чого загинуло 11 бійців.
REUTERS
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі комадир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
"Перемир'я триває. Земля пухом", - написав він.
Як повідомлялося, напередодні частина 2-ї роти батальйону "Айдар" із Волині потрапила в засідку російського спецназу. Про це повідомив координатор самооборони Майдану Волині Андрій Хведчак. За його словами, всі бійці загинули.
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