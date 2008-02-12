Дубина: робочу групу з проблем газу буде створено до кінця року

Робочу групу щодо вирішення проблем, пов`язаних із поставками російського газу до України, має бути створено до кінця 2008 року. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА, передає ІТАР-ТАСС.

"Створюємо робочу групу", - сказав О.ДУБИНА журналістам. Відповідаючи на запитання про те, чи буде вона створена до кінця року, він сказав: "Постараємося".

Про ідею створення такої групи з метою транспарентності поставок газу до України сьогодні заявив на прес-конференції в Кремлі Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За словами О.ДУБИНИ, ціна газу на цей рік становитиме 179,5 дол. за тис. куб. м. "Паралельно розглядаються технічні акти, які повинні підтвердити, яка частина російського газу була спожита Україною, й відповідно до цього здійснюватиметься оплата", - пояснив він.