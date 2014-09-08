Бойовики оголосили вихідний на території, контрольованій "ДНР"

Відповідне рішення ухвалене "президією верховної ради" і "радою міністрів" організації, повідомляє сайт "ДНР".

"Президією верховної ради Донецької народної республіки і постановою ради міністрів ДНР 8 вересня 2014 року оголошується неробочим днем у зв'язку зі святкуванням Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вчителів Донецька представники "ДНР" змушували вийти на роботу в понеділок.