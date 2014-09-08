Бойовики оголосили вихідний на території, контрольованій "ДНР"
09:42, 08 вересня 2014Політика
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У самопроголошеній «Донецькій народній республіці» сьогоднішній день, 8 вересня, оголосили вихідним.
REUTERS
Відповідне рішення ухвалене "президією верховної ради" і "радою міністрів" організації, повідомляє сайт "ДНР".
"Президією верховної ради Донецької народної республіки і постановою ради міністрів ДНР 8 вересня 2014 року оголошується неробочим днем у зв'язку зі святкуванням Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників", - говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вчителів Донецька представники "ДНР" змушували вийти на роботу в понеділок.
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