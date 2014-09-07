Бойовики "ДНР" вимагають від вчителів вийти на роботу в понеділок

Про це повідомляє журналіст Новости Донбасса з посиланням на ряд вчителів шкіл у Ворошиловському районі Донецька.

Так, вчителі повідомляють, що їм телефонують невідомі, які представляються "урядом "ДНР" і вимагають виходу на роботу в понеділок.

Читайте такожУ "ДНР" заявили, що обмін полоненими відбудеться сьогодні, 8 вересняЯк відомо, навчальний рік у школах Донецька не розпочався 1 вересня 2014 року в зв'язку з окупацією міста бандформуваннями "ДНР".