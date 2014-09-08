У Щасті на Луганщині снайпер застрелив двох осіб - ЗМІ
14:36, 08 вересня 2014Політика
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Вчора, 7 вересня, близько 13:00 у місті Щастя Луганської області пострілами снайпера було вбито 2 людини.
Снайпер застрелив двох осіб / Фото Міністерства оборони РФ
Серед загиблих один мирний житель і один український військовослужбовець, повідомляє "Інформатор".
Як зазначається, позиції сил ЗСУ у Щастя зазнали снайперського обстрілу російськими диверсантами.
Читайте такожСнайпери терористів в зоні АТО знищують офіцерів та важливих бійців - військовий історик"Застосування реактивних систем залпового вогню або артилерії не завжди вигідно противнику, адже в даному районі пересуваються автомобілі співробітників ОБСЄ та Червоного Хреста", - повідомило джерело видання.
Як повідомлялося раніше, бойовики здійснювали обстріли міста Щастя з установки "Град".
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