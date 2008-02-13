Мороз піднімає на захист Рудьковського США, Росію та Євросоюз

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ поінформував Надзвичайного і Повноважного посла США Вільяма ТЕЙЛОРА про ситуацію з узяттям під варту екс-міністра транспорту, соціаліста Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

«Я поінформував посла США в Україні пана ТЕЙЛОРА про ситуацію з порушенням прав людини, продемонстрованим у випадку із затриманням екс-міністра транспорту, соціаліста Миколи РУДЬКОВСЬКОГО», - повідомив О.МОРОЗ представникам ЗМІ після закінчення зустрічі з В.ТЕЙЛОРОМ.

За даними прес-служби СПУ, зустріч тривала півтори години і відбувалася в посольстві США.

За словами О.МОРОЗА, В.ТЕЙЛОР підтвердив, що їх цікавить всебічна і об`єктивна інформація, що стосується дотримання прав людини в Україні, в тому числі і з М.РУДЬКОВСЬКИМ.

«Я вважаю розмову, що відбулася, важливою і корисною», - підкреслив лідер соціалістів. Посол США в Україні, за словами О.МОРОЗА, зазначив, що «точка зору опозиції для нього дуже важлива».

«Я маю намір також зустрітися і з послом РФ в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ, і з послами ряду європейських держав », - заявив голова СПУ.

О.МОРОЗ сказав, що вважає реакцію СПУ на затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО своєчасною: «Я відразу ж зробив заяву, в якій висловив свою політичну оцінку тому, що відбулося. Але звичайно ж, я не міг подумати, що нова влада відразу ж піде на такі незаконні, неправові дії стосовно своїх опонентів».

Лідер партії підкреслив, що реакція СПУ «буде адекватною», і сказав, що вірить у те, що рішення Апеляційного суду буде не таким замовленим, як рішення Печерського районного суду.

«Тому що всі розуміють, що затримання РУДЬКОВСЬКОГО нічого спільного з процесуальним кодексом і нормами права не має», - сказав О.МОРОЗ.