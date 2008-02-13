У НУ-НС кажуть, що краще б Тимошенко радилася з Ющенком, як у нормальній сім’ї

Нардеп фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Кармазін вважає переломними дії Віктора Ющенка у газовому питанні. "Я вважаю, що Кабінету міністрів взагалі нічого не треба робити без консультацій з Президентом. Краще зайвий раз порадитися. Знаєте, як це відбувається в нормальній сім’ї”, – додав нардеп у розмові з кореспондентом сайту RAZOM.

На думку парламентарія, російська сторона спекулює на газовій темі через формування в Україні не проросійського парламенту.

Народний депутат переконаний, що підвищення цін на газ для України піде нашій державі на користь.

“Особисто мене не лякає ніяка плата. Навпаки, я бачу в цьому позитивні моменти. По-перше, кінець романтизму в думках. По-друге, наступить розуміння необхідності прагматичного вживання газу, тому що у нас є перевитрати цього палива як мінімум на третину”, – сказав Кармазін.

Він також додав, що Україні треба зайняти більш впевнену позицію у газовому питанні та ні в якому разі не відступати від політики відстоювання власних інтересів.

“Коли нас залякують альтернативними трубами в обхід України, я вважаю це казками про білого бичка. Принаймні на найближчі 10 років. Це дуже великі гроші, дуже великі технічні проблеми, дуже великий ризик для екології. На це не піде жодна країна світу”, – наголосив народний депутат.