ОБСЄ запустить в небо над Донбасом власні безпілотники

Про це заявив голова ОБСЄ і президент Швейцарії Дідьє Буркхальтер, передає "Голос Америки".

Буркхальтер, який охарактеризував ситуацію в Україні як нестабільну, зазначив на форумі ОБСЄ в Празі, що організація направила в Донецьку і Луганську області 70 експертів для спостереження за перемир'ям між українськими військами і проросійськими сепаратистами, до того ж місія стрімко розширюється.

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"Наразі триває обговорення можливості якнайшвидшого використання безпілотників як вкладу країн-учасниць ОБСЄ в моніторингову схему", - розповів він.

У свою чергу, як пояснив офіційний представник ОБСЄ Шив Шарма, наприкінці вересня або на початку жовтня організація відправить в Україну перші два безпілотники, а потім будуть виділені ще кілька. За його словами, літальні апарати виготовить австрійська компанія Schiebel.

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Варто зазначити, що відправлення безпілотників є частиною плану з розширення місії ОБСЄ в Україні.