РНБО констатує дотримання на Донбасі режиму перемир’я

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Станом на 15 годину сьогодні в районі проведення антитерористичної операції сторони дотримуються режиму припиненню вогню», - зазначив він.

«Нових обстрілів не зафіксовано», - додав Лисенко.Читайте такожБойовики продовжують артобстріли, втрат серед українських військових немає - речник АТО

Нагадаємо, 9 вересня РНБО повідомило, що За час перемир’я загинули 5 українських військових, 33 отримали поранення.

За словами керівника групи "Інформаційний опір" Дмитра Тимчука, бойовики та війська РФ використовують премир'я для перегрупування та розвідки.

Президент України Петро Порошенко закликає військових бути готовими до захисту України, хоча має надію на виконання режиму припинення вогню.