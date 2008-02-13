Ющенко знову поїде до Путіна: вони домовилися ще 2 тижні тому

22 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у неформальному саміті глав держав СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам у Москві він повідомив, що домовився про це з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ ще 15 днів тому.

«Тут немає жодних проблем», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, вчора вони з В.ПУТІНИМ дали доручення міністерствам закордонних справ двох країн підготувати ряд угод, у тому числі і щодо демаркації україно-російського кордону.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що проблем у цьому питанні не буде.