Ющенко знову поїде до Путіна: вони домовилися ще 2 тижні тому
15:32, 13 лютого 2008Політика
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Каже, без жодних проблем
22 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у неформальному саміті глав держав СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам у Москві він повідомив, що домовився про це з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ ще 15 днів тому.
«Тут немає жодних проблем», - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, вчора вони з В.ПУТІНИМ дали доручення міністерствам закордонних справ двох країн підготувати ряд угод, у тому числі і щодо демаркації україно-російського кордону.
При цьому В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що проблем у цьому питанні не буде.
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