Колесников: Коза Ностра порівняно з українськими прокурорами - це фонд миру

Народний депутат, екс-голова Донецької обласної ради Борис КОЛЕСНИКОВ звернеться до суду, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто брав участь у фальсифікації його справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, «вже більше 20 позовів судових із завтрашнього дня йдуть і в суд, і в Генпрокуратуру».

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, до кого саме він готує ці позови, Б.КОЛЕСНИКОВ відповів: «Безпосередньо до тих, хто порушував справу, слідчої групи, слідчого, міністра внутрішніх справ, пана МОСКАЛЯ (у 2005 році був заступником глави МВС України – УНІАН), КОРНИЧА (начальник УБОЗ України – УНІАН), ШОКІНА (заступник генпрокурора України – УНІАН)».

Б.КОЛЕСНИКОВ також сказав, що у нього не було ніяких розмов з екс-генпрокурором, а нині депутатом Верховної Ради від Партії регіонів Святославом ПІСКУНОМ. «Я з ним прагну не спілкуватися», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ, водночас додавши, що «у нас немає жодного документального доказу про причетність ПІСКУНА до цієї справи».

Разом з тим Б.КОЛЕСНИКОВ висловив сумнів, що С.ПІСКУН не знав про порушену справу і про те, як вона фабрикувалася. При цьому він зазначив, що якщо все ж таки з`ясується, що С.ПІСКУН мав певне відношення до цієї справи, «він відповідатиме нарівні зі всіма». «Більш за всіх пальчиків на цій справі залишив пан ШОКІН», - додав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Коментуючи закриту щодо нього кримінальну справу, депутат зазначив, що в ній, зокрема, «відсутній хоча б один свідок, окрім самих двох шахраїв-потерпілих».

На думку Б.КОЛЕСНИКОВА, зараз в Україні можна у будь-кого відібрати власність, «взявши помічниками таких шахраїв, як ЛУЦЕНКО».

На його думку, «стан справ у правоохоронних органах, Генеральній прокуратурі загрожує безпеці України. І якщо Верховна Рада не постарається повернути їх у правове поле і не знищить прокурорську мафію, країна не зможе розвиватися ніколи». При цьому Б.КОЛЕСНИКОВ додав, що «сицилійська мафія порівняно з ними (правоохоронними органами України - УНІАН) - це фонд миру».

У свою чергу присутня на прес-конференції народний депутат Раїса БОГАТИРЬОВА зазначила, що «у нас як було МВС і Генпрокуратура, так і залишилися «столом замовлень», який обслуговує владу».

Разом з тим Б.КОЛЕСНИКОВ відмовився назвати замовників фальсифікації його справи, сказавши, що вони йому відомі, проте їхні імена він назве пізніше, оскільки не хоче робити собі «дешевий політичний піар».

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену відносно Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року за кримінальною справою за фактом вимагання в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВА було звільнено, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.