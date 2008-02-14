Райс назвала погрозу Путіна Україні «неприйнятною риторикою»

Держсекретар США вважає російську погрозу Україні ракетами – «неприйнятною риторикою».

«Це – гідна засудження риторика, яка йде з Москви. І вона неприйнятна», – такими словами Кондолізза Райс прокоментувала вівторкову погрозу Президента Росії, передає Радіо Свобода.

Володимир Путін заявив, що Москва може націлити на Київ свої наступальні ядерні ракети, якщо Україна вступить до НАТО і прийме на своїй території західні оборонні протиракетні системи.

Кондолізза Райс підтвердила, що Сполучені Штати «абсолютно підтримують» незалежність України.

Така риторика Володимира Путіна «не йде на користь» американсько-російським відносинам, які «мають певні позитивні моменти», застерегла Кондолізза Райс.

Виступаючи в середу на засіданні Комітету з закордонних відносин Сенату США, держсекретар висловила жаль, що, «коли доходить до питань, які випливають із будови повоєнної Європи, ми отримуємо риторику на кшталт цієї» з боку Росії.