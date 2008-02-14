Яценюк переніс зустріч через регіоналів
10:07, 14 лютого 2008Політика
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Про час буде повідомлено додатково
Перенесено заплановану на 13.00 зустріч голова Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з членами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч перенесено у зв`язку із продовженням політичних консультацій лідерів депутатських фракцій.
Про час зустрічі буде повідомлено додатково.
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