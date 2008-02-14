Яценюк переніс зустріч через регіоналів

Перенесено заплановану на 13.00 зустріч голова Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з членами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч перенесено у зв`язку із продовженням політичних консультацій лідерів депутатських фракцій.

Про час зустрічі буде повідомлено додатково.