У сесійній залі ВР залишився 1 регіонал і 10 нунсівців
12:21, 14 лютого 2008Політика
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Пленарне засідання так і не почалося
Майже всі народні депутати залишили сесійну залу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, у цей час в сесійній залі залишився один народний депутат із фракції Партії регіонів та близько 10 депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які розмовляють між собою.
Сьогодні пленарне засідання ВР так і не розпочалося. Вхід до президії заблоковано кріслами.
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