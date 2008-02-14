У сесійній залі ВР залишився 1 регіонал і 10 нунсівців

Майже всі народні депутати залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у цей час в сесійній залі залишився один народний депутат із фракції Партії регіонів та близько 10 депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які розмовляють між собою.

Сьогодні пленарне засідання ВР так і не розпочалося. Вхід до президії заблоковано кріслами.