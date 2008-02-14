Рудьковський скаржиться на високий тиск і головний біль

16:09, 14 лютого 2008
Політика
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Адвокату дозволили зустрітися

Слідчий прокуратури Києва сьогодні дозволив зустріч адвоката з екс-міністром транспорту Миколою РУДЬКОВСЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, за словами адвоката Олексія БОНЮКА, стан здоров`я М.РУДЬКОВСЬКОГО залишається незадовільним. Зокрема, він і надалі не може ходити, у нього високий тиск, постійний головний біль і загальне погане самопочуття. Крім того, досі не знято післяопераційні шви, у зв`язку з чим захист наполягає на проведенні медичного обстеження в стаціонарі.

У СПУ також наголосили, що вчора у присутності слідчого по справі лікарі клініки, де М.РУДЬКОВСЬКИЙ перебував на стаціонарі і пацієнтом якої є до цього часу, мали змогу надати йому першочергову допомогу. Після огляду слідчий сказав, що підстав не довіряти цим медикам немає.

У зв`язку з цим захист М.РУДЬКОВСЬКОГО сподівається на задоволення свого клопотання про проведення медичного обстеження свого підзахисного у стаціонарі клініки, пацієнтом якої він є, куди його буде привезено під охороною.

Родина М.РУДЬКОВСЬКОГО ще не мала змоги з ним зустрітись.

Дата і час засідання Апеляційного суду м. Києва за апеляцією на рішення Печерського районного суду м.Києва від 11 лютого захисту ще не відомі. 

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