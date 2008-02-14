На телеканалі “Інтер” вийде інтерв’ю Ющенка
16:40, 14 лютого 2008Політика
397 0
Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю телеканалу «Інтер».
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в ході розмови В.ЮЩЕНКО відповів на запитання про підсумки свого робочого візиту до Росії та ситуацію на газовому ринку. Крім того, йшлося про євроатлантичну інтеграцію України.
Говорячи про газові відносини з Росією, Президент констатував, що в ході його візиту до РФ усі суперечливі питання в цій сфері з російською стороною були вирішені.
Інтерв’ю провів ведучий телеканалу Руслан СЕНІЧКІН.
Інтерв’ю вийде в ефір сьогодні, о 20.00 у програмі «Подробиці».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter