На телеканалі “Інтер” вийде інтерв’ю Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в ході розмови В.ЮЩЕНКО відповів на запитання про підсумки свого робочого візиту до Росії та ситуацію на газовому ринку. Крім того, йшлося про євроатлантичну інтеграцію України.

Говорячи про газові відносини з Росією, Президент констатував, що в ході його візиту до РФ усі суперечливі питання в цій сфері з російською стороною були вирішені.

Інтерв’ю провів ведучий телеканалу Руслан СЕНІЧКІН.

Інтерв’ю вийде в ефір сьогодні, о 20.00 у програмі «Подробиці».