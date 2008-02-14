У Балоги кажуть, що Україна тягне з розрахунками за газ

Україна на сьогоднішній день ще не почала розраховуватися за природний газ, одержаний з Росії в листопаді-грудні 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що ще не вирішено ряд технічних питань щодо проведення розрахунків, і на вечір вчорашнього дня кошти від «УкрГаз-Енерго» для оплати рахунків НАК «Нафтогаз України» не одержувала.

«Розрахунки мають початися сьогодні, але є технічні питання щодо розрахунків. Я думаю, що під час переговорів у Москві буде знайдено формулу, як це зробити», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Як повідомлялося, в Москві проходять переговори щодо розрахунків за газ, спожитий Україною наприкінці 2007 року. Зокрема, визначається сума боргу і формула його повернення.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що розрахунки можуть початися 14 лютого.

Сьогодні, 14 лютого, в прес-службі Президента України повідомили, що НАК «Нафтогаз України» погасив більш як 500 млн. грн. боргу за одержаний газ від «УкрГаз-Енерго». Це заборгованість, яка документально підтверджена станом на 1 листопада 2007 року.

Президенти України і Росії 12 лютого домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне гасити «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Як раніше заявляв «Газпром», заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за постачання газу досяг 1,5 млрд. дол.