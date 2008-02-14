Партія регіонів вимагає звільнити міністра культури як ”печерного націоналіста”

Партія регіонів вимагає від Верховної Ради розглянути питання про звільнення Василя ВОВКУНА з посади міністра культури у зв`язку з ситуацією, що склалася в кінопрокаті.

Про це говориться в заяві Донецького обласного відділення Партії регіонів, текст якого размещено на офіційному сайті партії.

У Партії регіонів зазначають, що ситуація в українському кінопрокаті дійшла до точки кипіння. «На сьогодні переважну більшість кінотеатрів на південному сході країни опинилися перед загрозою закриття через їх низьку відвідуваність. Такі наслідки бездумної політики нової влади із зачищення культурного простору від російської мови», - говориться в заяві.

Партія регіонів цілком підтримує вимоги представників кінотеатрів про скасування незаконної постанови міністра культури Василя ВОВКУНА, якою забороняється видавати прокатне посвідчення фільмам з російським дубляжем.

Члени партії вважають, що дії нового міністра вже обернулися величезними збитками для вітчизняного кінобізнесу. «Ця особа, незважаючи на короткочасне перебування на своєму посту, вже увійшла до історії України як гонитель російської мови. Печерний націоналіст ВОВКУН намірився трактувати на свій розсуд і норми Конституції, і рішення Конституційного Суду. За це потрібно нести найсуворішу відповідальність», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 року Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо офіційного тлумачення положень ст. 14 Закону України «Про кінематографію». Згідно з цим рішенням, всі іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні обов`язково мають бути дубльовані або озвучені, або субтитровані державною мовою. Тобто, іноземні фільми не підлягають розповсюдженню і демонстрації в Україні, якщо вони не дубльовані або не озвучені, або не субтитровані державною мовою.

Центральний орган виконавчої влади в галузі кінематографії не має права надавати ні юридичним, ні фізичним особам - суб`єктам кінематографії право на розповсюдження і демонстрацію таких фільмів і видавати відповідне державне посвідчення.