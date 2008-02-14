Рудьковського під конвоєм повезуть знімати шви

Начальник Київського слідчого ізолятора №13 Олександр БАЛДУК стверджує, що, відповідно до дозволу прокуратури, завтра-післязавтра екс-міністрові транспорту і зв’язку Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ мають зняти післяопераційні шви у клініці «Борис», де він перебував до затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами О.БАЛДУКА, учора ввечері у М.РУДЬКОВСЬКОГО був слідчий, через якого екс-міністр заявив клопотання, щоб йому медичну допомогу надавали лікарі клініки «Борис». І вчора ж двоє працівників цієї клініки обстеження екс-міністра, зробили йому «блокаду спини» (саме на хребті М.РУДЬКОВСЬКОМУ було зроблено операцію), додав начальник СІЗО. Як зазначив О.БАЛДУК, посилаючись на висновки лікарів, будь-яких відхилень у здоров’ї М.РУДЬКОВСЬКОГО лікарями виявлено не було.

Також колишній міністр висловив бажання, щоб саме лікарі клініки «Борис» зняли післяопераційні шви. А тому, як зауважив О.БАЛДУК, «завтра-післязавтра я даю свій конвой, «Борис» - свою машину, і ми його туди супроводжуємо, знімаємо шви». При цьому він зауважив, що дата зняття швів залежить від клініки.

Відповідаючи на запитання журналістів, в яких умовах утримується М.РУДЬКОВСЬКИЙ, начальник СІЗО сказав, що наразі він перебуває у лікарні ізолятора. «У нас тут своя лікарня на 96 місць. Він поміщений до палати метрів 12 на 15. Знаходиться вдвох з іншою людиною”, - сказав начальник СІЗО.

За словами О.БАЛДУКА, на сьогодні ніяких скарг від М.РУДЬКОВСЬКОГО щодо утримання немає. Крім того, начальник СІЗО зауважив, що у нього при собі є ліки, у палаті - телевізор та холодильна камера, яку вчора привезли родичі М.РУДЬКОВСЬКОГО. Крім того, у зв’язку з тим, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ скаржився на болі у спині, на ліжко поклали спеціальну дошку. Водночас О.БАЛДУК зазначив, відповідаючи на одне із запитань журналістів, що «у зв’язку з тим, що особа високо посадова, я туди (мається на увазі до палати) обмежив доступ персоналу, додатково поставили замок, ключі від якого є у чергового, а дозвіл на відкриття надається з мого дозволу».

Також начальник СІЗО №13 поінформував, що кожен день перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО в СІЗО на загальних умовах обходиться державі у 23 грн. 15 коп., включаючи 5 грн. 88 коп. на харчування. В той же час О.БАЛДУК зауважив, що родичі забезпечили М.РУДЬКОВСЬКОГО продуктами харчування. При цьому він зауважив, що, відповідно до існуючих законодавчих норм, родичам дозволяється передавати передачі з продуктами харчування щодня особам, які знаходяться в слідчому ізоляторі.

Також О.БАЛДУК повідомив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ, перебуваючи в слідчому ізоляторі, почав знайомитися з матеріалами кримінальної справи.