Директор Центру «Синяк» заперечує зв’язок з Балогою

Директор «Центру сприяння розвитку туризму «Синяк» Іван МАТОЛА стверджує, що глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не має жодного відношення до зазначеного центру.

Про це йдеться у заяві І.МАТОЛИ щодо ситуації навколо туристичного комплексу в Мукачівському районі, переданій УНІАН.

І.МАТОЛА висловив обурення з приводу вчорашнього розпорядження Кабінету Міністрів України про скасування рішення попереднього уряду щодо виділення землі під комплекс “Синяк”, а також з приводу того, що деякі ЗМІ “без будь-яких підстав та доказів приписують базі відпочинку «Синяк» якісь тісні зв’язки з Віктором БАЛОГОЮ”.

За словами І.МАТОЛИ, коли він став директором згаданого центру, в планах були “передбачені у «Синяку» готелі, які б могли прийняти близько 3000 відпочиваючих, паркові та спортивно-туристичні комплекси, гірськолижні витяги, живописні краєвиди та кордони з європейськими державами стали б привабливими для багатьох тисяч туристів зі всього світу”. Директор центру підкреслює, що головна ідея полягала в тому, що в «Синяку» люди могли б не тільки відпочивати, але й лікуватися. “Доведено, що цілюща вода, якої тут вдосталь, сприяє одужанню людей з хворобами серця, системи травлення та опорно-рухового апарату”, - додає він.

У своїй заяві І.МАТОЛА наголошує: “Я не очікував, що у демократичній країні прогресивні й корисні для людей ідеї можуть наштовхуватися на залаштункові ігри й інсинуації. Саме так виглядає вчорашнє розпорядження Кабміну ТИМОШЕНКО”.

І.МАТОЛА заявляє, що заради перспективи розвитку центру Мукачівська районна рада свого часу добилася розпорядження Кабінету Міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА про погодження місця розташування бази відпочинку, і що власником центру “Синяк” є саме Мукачівська районна рада.

“Хочу сказати, що особисто БАЛОГА має до тутешнього туристичного комплексу таке саме відношення, як і сама Ю.ТИМОШЕНКО... Різниця в тому, що В.БАЛОГА підтримує перспективні ідеї місцевої влади, за що йому дуже вдячні жителі району. При чому так само, як і Віктору ЯНУКОВИЧУ та його уряду”, - наголошує у своїй заяві І.МАТОЛА, додаючи при цьому, що “Ю.ТИМОШЕНКО, яка при всякій нагоді декларує необхідність збільшення повноважень для місцевих органів самоврядування, займається тим, що встромляє цим органам палки в колеса”.

Наприкінці своєї заяви І.МАТОЛА виступає “категорично проти усіляких нечистоплотних фантазій і провокацій як засобів масової інформації, так і деяких високопосадовців, які заради якихось своїх особистих інтересів роблять все для того, щоб створити негативну громадську думку про район”.

При цьому директор центру “Синяк” заявляє, що “в таких умовах ми будемо діяти чітко і послідовно, ми готові відстоювати свою позицію у суді – так, як це прийнято у демократичних державах”.

Вчора, 13 лютого, “Українська правда” з посиланням на міністра Кабінету Міністрів Петра КРУПКА повідомила, що Кабмін скасував постанову уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, за якою 350 гектарів земель на Закарпатті передавалися Центру розвитку туризму "Синяк".