Тимошенко відчула історичний момент

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО назвала історичними сьогоднішні домовленості влади та опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала журналістам, що коаліція демократичних сил сформувала свої пропозиції для Партії регіонів як опозиційної сили відносно того, як повинні розподілятися функції між владою та опозицією.

“Ми вважаємо, що сьогодні дійсно історичний момент, тому що ми докорінним чином змінюємо розподіл функцій між владою і опозицією”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що влада повинна здійснювати стратегічне планування життя країни та втілювати його у життя і відповідати за результати цієї роботи, а опозиція мусить отримати усі без винятку контрольні функції за тим, що робить влада.

Лідер БЮТ підкреслила, що саме така концепція лягла в основу домовленостей.

Вона нагадала, що опозиції запропоновано було створити контрольні комітети Верховної Ради, які будуть контролювати ту чи іншу сферу діяльності влади. Також до опозиції відходить посада віце-спікера та голови Рахункової палати.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що БЮТ напрацював проект закону про опозицію, який розширює права опозиції щодо контролю і притягнення влади до відповідальності до меж, які практично роблять опозицію реальним державним інститутом контролю за владою, дотриманням влади Конституції і законів, опозиція отримує вплив на побудову політики в Україні.

«Я вважаю, що сьогодні зроблено історичний крок, і зараз ми спробуємо усі ці концептуальні напрацювання, які є, довести до логічного завершення, створити проекти усіх необхідних документів і прийняти їх у (сесійній) залі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.