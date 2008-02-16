Костенко: вихід Балоги з НСНУ не завдасть шкоди НУНС

Лідер Української народної партії, що входить до складу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій КОСТЕНКО вважає, що вихід глави президентського секретаріату Віктора БАЛОГИ з партії “Народний союз “Наша Україна” не завдасть шкоди блоку НУ-НС.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

“Чи завдасть шкоди блоку вихід БАЛОГИ? Не думаю. Бо блок це дев’ять партій, і як він працюватиме аж ніяк не пов’язано із виходом БАЛОГИ”, - зокрема сказав Ю.КОСТЕНКО, додавши, що блок буде працювати так, як і до сьогоднішнього дня, - виконувати програму, яку закладено у коаліційну угоду і було обіцяно виборцям.

На думку лідера УНП, те, що В.БАЛОГА пішов з “Народного Союзу “Наша Україна” є свідченням того, що ті протиріччя , які були раніше, не вирішені.

Прогнози експертів стосовно того, що парламентська фракція НУ-НС “розбредеться” Ю.КОСТЕНКО не підтримав. “Ще не було жодної фракції у Верховній Раді, де б депутати фракції не “розбредалися”. Навіть монолітний Народний Рух розбредався по своїх уподобаннях. Це було, і завжди є. Але юридично фракція була і є, і нікуди вона не розійдеться, бо це заборонено чинним законодавством”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії "Народний Союз Наша Україна".