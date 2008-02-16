Регіонали погрожують вуличними акціями протесту

Партія регіонів готова провести акції протесту, якщо українська влада не враховуватиме думку громадян України щодо вступу до НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

«У випадку, якщо влада не враховуватиме думку двох третин українців, то опозиція готова до якнайрішучіших дій», - сказав він.

Серед рішучих дій, спрямованих проти вступу України до НАТО, він назвав серйозні вуличні акції протесту. При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ запевнив, що «влада одержить таку ситуацію, якої ще не було».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, акції протесту буде організовано з метою «добитися для України збереження позаблокового статусу».