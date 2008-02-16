У мінекономіки підраховують прибутки від вступу України до СОТ

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН запевняє, що вступ до Світової організації торгівлі надасть можливість посилити позиції України на експортних ринках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією в рамках СОТ регулюється єдиною Угодою про сільське господарство. Він наголосив, що цією Угодою передбачено переведення всіх нетарифних бар’єрів щодо імпорту сільськогосподарської продукції в тарифи та визначення їх верхньої межі, поступове зниження імпортних тарифів, а також скорочення внутрішніх та експортних субсидій для сільгосппродукції. “Країни, що приєднуються до СОТ, беруть на себе певні зобов’язання щодо державної підтримки сільського господарства; доступу на ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів; санітарних і фітосанітарних заходів, експортної конкуренції в сільськогосподарській і продовольчій торгівлі”, - сказав міністр економіки.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, це вимагає певного ринкового реформування аграрного сектору та лібералізації доступу до ринків аграрної та харчової продукції. “Вступ до СОТ надасть можливість посилити наші позиції на експортних ринках”, - переконаний міністр економіки. За його словами, за дослідженнями провідних фахівців, в результаті вступу до СОТ сукупний випуск в секторі сільського господарства зросте на 2% в довгостроковому періоді. При цьому очікується, що покращення доступу на ринки призведе до суттєвого зростання експорту (+ 43,5%).

В той же час, наголосив Б.ДАНИЛИШИН, вступ України до СОТ призведе до зменшення окремих ставок тарифу на імпорт. За словами міністра, відповідно до тарифних зобов’язань, середньоарифметична ставка ввізного мита на сільськогосподарську продукцію зменшиться з 13,84% до 11,16%. «Оскільки цінова різниця між світовими цінами та цінами вітчизняного виробника зменшується, Україна залишатиметься нетто-експортером основних сільськогосподарських товарів”, - зазначив він.

Б.ДАНИЛИШИН також наголосив, що Україні доведеться реструктуризувати допомогу сектору відповідно до умов СОТ, що відбувається вже зараз. За його словами, сьогодні державна аграрна політика повинна концентруватися на підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектору, забезпеченні якості та безпеки продуктів харчування та сприяння охороні довкілля.

Крім того, міністр економіки назвав основні напрями реформування політики у сфері сільського господарства. Серед них, зокрема, відокремлення підтримки сільськогосподарських виробників від підтримки розвитку сільських територій та перехід від виробничих субсидій до незалежних від обсягів та типу виробництва прямих платежів. “За умов певного реформування механізму надання державної підтримки Україна матиме достатні можливості для захисту вітчизняного агропромислового комплексу в умовах членства у СОТ”, - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Керівник економічного відомства вважає, що обов’язковим питанням переговорного процесу зі вступу до СОТ, без врегулювання якого неможливо завершити роботу із консолідації зобов’язань країни, є узгодження граничного рівня сукупного виміру підтримки сільського господарства (СВП). Він зазначив, що відповідно до Угоди про сільське господарство, внутрішня цінова підтримка сільського господарства, або так звані заходи “жовтої скрині”, що вимірюється СВП, повинна бути скорочена протягом п’яти років на 20% порівняно з базовим періодом. “Завдяки своїй компромісній позиції на переговорах, Україна після вступу до СОТ не зобов’язана скорочувати погоджений рівень СВП, що надає додаткову перевагу агропромисловому сектору”, - зауважив Б.ДАНИЛИШИН.