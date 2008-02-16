У НУ-НС кажуть, що в Раді можливі компроміси в інтересах ПР та КПУ

Лідер Європейської партії, народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що системності у роботі Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК сказав під час вшанування пам`яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів у м.Калинівка Вінницької області.

"Системності в її роботі не буде. Я думаю, що час від часу це будуть якісь компроміси, в основному на користь Партії регіонів і Комуністичної партії", - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК додав, що позиція Європейської партії полягає в тому, що “віддавати Верховну Раду на відкуп купці авантюристів не варто”.

"Тому потрібно приймати адекватні заходи, і, використовуючи більшість в парламенті, дати можливість вести засідання спікерові і проводити голосування. Адже ситуація у державі потребує якнайскорішого прийняття соціальних законів, внесення змін до бюджету та впровадження заходів для втримання зростання інфляції та цін", - сказав М.КАТЕРИНЧУК.