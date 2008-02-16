У Нашій Україні проводжають Балогу і присягаються у вірності Ющенку

Голова Політради “Народного Союзу Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що НСНУ незалежно від рішення глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ завжди залишатиметься партією Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сумах, відповідаючи на запитання журналістів щодо причин виходу В.БАЛОГИ з НСНУ.

«Я не хотів би дуже коментувати цей крок БАЛОГИ. Це абсолютно необов’язкове рішення. Кожна людина має право вступати чи виходити з будь-якої партії. Але наголошую, що в будь-якому випадку НСНУ завжди залишатиметься партією Президента, на яку Віктор ЮЩЕНКО завжди спирався, спирається, і буде спиратися», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії "Народний Союз Наша Україна".