Шуфрич у гіпсі - йому на ногу впустили авто Лук’янова разом із Лук’яновим

Народному депутату від Партії регіонів Нестору ШУФРИЧУ у клініці «Борис» поставили діагноз «пошкодження зв`язок ступні з крововиливом» з необхідністю носити гіпс 2-3 тижні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.ШУФРИЧА.

У повідомленні вказується, що вчора в результаті сутички депутатів від Партії регіонів Володимира СІВКОВИЧА, Н.ШУФРИЧА і Владислава ЛУК’ЯНОВА із спецпідрозділом Департаменту виконання покарань у клініці «Борис», звідки екс-міністра транспорту Миколу РУДЬКОВСКОГО відвезли у СІЗО, автомобіль В.ЛУК’ЯНОВА разом з ним самим всередині опустили Н.ШУФРИЧУ на ногу.

Як повідомлялося, причиною бійки стала спроба служби виконання покарань забрати М.РУДЬКОВСКОГО у СІЗО. Депутати наполягали на тому, щоб екс-міністр залишився у лікарні. Близько 22.00 М.РУДЬКОВСКОГО все ж відвезли до СІЗО.