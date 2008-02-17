Ющенко вважає, що Тимошенко не була готова до вирішення газових питань з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Кабінет міністрів України не був готовий до вирішення газових питань з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

В.ЮЩЕНКО погодився з думкою, що уряд не був готовий до подібного розвитку подій. “Приходить нова команда (уряд – УНІАН). Настає січень - прийшов час розраховуватись новій команді, а вона не розраховується. Настав лютий – розрахунки не йдуть, і виник цілий клубок зв’язків, які призвели до того, що країна стала перед фактом відключення газу”, - сказав Глава держави.

Водночас він зауважив, що після його переговорів з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ не залишилося невирішених питань, зокрема, щодо розрахунків по боргах.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що жодна країна в світі протягом чотирьох зимових місяців не дозволяла собі не розраховуватися за газ – це дозволила собі лише Україна. “І кожен складає провину на попередника: той не встиг, той забув. Ми говоримо про державу, про наш імідж, і не розраховуватися протягом 4 місяців – це ганьба, це неправильна політика виконавчої влади”, - зазначив Президент.