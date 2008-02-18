Ющенко не коментує погрози Путіна, бо хоче жити дружньо
На території України не буде ядерних запасів
Президент Віктор Ющенко запевняє, що на території України не будуть розміщені ядерні запаси.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Інтер", коментуючи дискусії навколо можливого вступу України до НАТО.
"Україна більше 10 років тому підписала угоду, міжнародні зобов’язання, де ми чітко заявили: на території України ніколи не будуть розміщені ядерні запаси. Ні власні, бо ми добровільно вийшли з ядерного клубу, ні ядерні запаси інших країн", - наголосив президент.
Він також знову підкреслив, що "українська Конституція забороняє на території країни мати військову базу будь-якій країні чи блоку країн".
Ющенко також зазначив, що відчуває порозуміння з російською стороною в обговоренні питання НАТО. "Перш за все, це діалог. І мені було приємно, що одним із висновків цього діалогу є те, що Росія визнає право України моделювати власну безпекову політику. Це дуже важливо", - сказав президент.
Водночас він не став коментувати заяву президента РФ Володимира Путіна щодо того, що керівники України підписали листа про приєднання до плану дій щодо членства в НАТО всупереч волі населення країни.
"Мені не зовсім подобається коментувати слова Володимира Володимировича – людини, яку я поважаю, бо він президент великої країни, нашого сусіда, з яким треба завжди жити дружньо і в порозумінні", - сказав Ющенко.
"Я все роблю для того, щоб ці порозуміння побудувати, але не згаюючи жодного відсотка українського інтересу", - додав він.
Як відомо, Путін погрожував також націлити на Україну російські ракети у випадку розміщення на її території баз НАТО.