Ющенко не коментує погрози Путіна, бо хоче жити дружньо

Президент Віктор Ющенко запевняє, що на території України не будуть розміщені ядерні запаси.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Інтер", коментуючи дискусії навколо можливого вступу України до НАТО.

"Україна більше 10 років тому підписала угоду, міжнародні зобов’язання, де ми чітко заявили: на території України ніколи не будуть розміщені ядерні запаси. Ні власні, бо ми добровільно вийшли з ядерного клубу, ні ядерні запаси інших країн", - наголосив президент.

Він також знову підкреслив, що "українська Конституція забороняє на території країни мати військову базу будь-якій країні чи блоку країн".

Ющенко також зазначив, що відчуває порозуміння з російською стороною в обговоренні питання НАТО. "Перш за все, це діалог. І мені було приємно, що одним із висновків цього діалогу є те, що Росія визнає право України моделювати власну безпекову політику. Це дуже важливо", - сказав президент.

Водночас він не став коментувати заяву президента РФ Володимира Путіна щодо того, що керівники України підписали листа про приєднання до плану дій щодо членства в НАТО всупереч волі населення країни.

"Мені не зовсім подобається коментувати слова Володимира Володимировича – людини, яку я поважаю, бо він президент великої країни, нашого сусіда, з яким треба завжди жити дружньо і в порозумінні", - сказав Ющенко.

"Я все роблю для того, щоб ці порозуміння побудувати, але не згаюючи жодного відсотка українського інтересу", - додав він.

Як відомо, Путін погрожував також націлити на Україну російські ракети у випадку розміщення на її території баз НАТО.

Українська правда