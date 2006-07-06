Парламент приступив до обрання спікера
16:07, 06 липня 2006Політика
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Про комітети ще не домовились
Парламент розпочав розгляд питання про обрання голови Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи вечірнє засідання парламенту, головуючий на засіданні Іван БОКИЙ повідомив, що у зв’язку з тим, що прийнято рішення перенести на завтра розгляд питання про перелік і функції комітетів, парламент переходить до наступного питання – обрання голови Верховної Ради України.
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