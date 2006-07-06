Парламент приступив до обрання спікера

Парламент розпочав розгляд питання про обрання голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи вечірнє засідання парламенту, головуючий на засіданні Іван БОКИЙ повідомив, що у зв’язку з тим, що прийнято рішення перенести на завтра розгляд питання про перелік і функції комітетів, парламент переходить до наступного питання – обрання голови Верховної Ради України.