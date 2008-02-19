Франція не підтримає заявку України на приєднання до ПДЧ

Низка європейських країн, зокрема, Франція, не підтримають на квітневому саміті НАТО в Бухаресті заявку України на приєднання до Плану дій по членству в альянсі.

Це можна зрозуміти зі слів держсекретаря Франції у європейських справах Жан-П’єра Жуйє в інтерв`ю Главреду. "Так само, як і інші наші партнери, зокрема Німеччина, ми вважаємо, що це трохи завчасно: треба дати більше часу, аби Україна виконала свою роботу. Поспіх не буде корисним", -сказав Жуйє.

"Франція, як і низка європейських партнерів, була дещо здивована тим поспіхом, в якому формулювалася заявка на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Ухвалити таке рішення за три місяці до проведення бухарестського саміту – а це вже невдовзі – є надзвичайно важким завданням. Потрібно також розуміти, що приєднання до цього процесу перетворює Україну на партнера Альянсу у військовому сенсі – бо НАТО, варто пам’ятати, є передусім військовим блоком", зазначив французький євроінтегратор.

"Цей жест (лист-заявка щодо ПДЧ) нам видається завчасним із чотирьох причин. Ми вважаємо, що, по-перше, мають відбутися технічні дискусії між Україною та генеральним секретаріатом Північноатлантичного альянсу. По-друге, необхідно, аби стало реальністю обговорення між країнами-нинішніми членами НАТО. Як вам відомо, наразі немає консенсусу щодо цього питання. По-третє, має бути консенсус усередині самої України, а, за нашою інформацією, це не є на сьогодні фактом ні у громадській думці, ні серед політичних сил. І, зрештою, можливий вступ України до НАТО не має розглядатись як певний інструмент для вирішення проблем, які існують в України з одним із своїх потужних сусідів", -сказав Жан-П’єр Жуйє .

Водночас він підкреслив: "Україна знаходиться на правильному шляху – матиме добрі відносини з Францією, унікальне партнерство з ЄС, і, зрештою, я хотів би привітати вас зі вступом до СОТ, що теж є значним успіхом".