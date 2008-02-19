Янукович зараз у ВР планує зустрітися з Яценюком

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зараз планує зустрітися з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

Зокрема, за її словами, «до парламенту їде лідер нашої партії Віктор ЯНУКОВИЧ, який зараз буде мати зустріч з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ».

Г.ГЕРМАН висловила сподівання, що «в найближчі дні все-таки вдасться досягти домовленостей».

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів продовжує блокувати роботу ВР, вимагаючи, аби всі дії щодо вступу України до НАТО відбувалися після всеукраїнського референдуму. Сам референдум "регіонали" пропонують провести у квітні цього року.

Між тим 18 лютого перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція Партії регіонів готова у четвер, 21 лютого, розблокувати роботу Верховної Ради, якщо буде знайдено спільну позицію щодо НАТО.

Сьогодні А.ЯЦЕНЮК у зв’язку з блокуванням президії і трибуни відмовився відкривати засідання ВР.