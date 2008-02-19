Докаленко написав заяву за власним бажанням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віталія ДОКАЛЕНКА з посади голови Національної телекомпанії України за його власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

«Наскільки мені відомо, пан ДОКАЛЕНКО подав відповідну заяву за власним бажанням, після чого Президент задовольнив його бажання», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 лютого підписав указ про звільнення В.ДОКАЛЕНКА з посади президента Національної телекомпанії України.

Причина звільнення В.ДОКАЛЕНКА в указі не вказувалась.

В.ДОКАЛЕНКО обіймав посаду президента НТКУ з жовтня 2005 року.