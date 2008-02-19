У Конституційній раді дві третини людей, душею і тілом відданих Президентові?

Народний депутат, член фракції Блоку Литвина Михайло СИРОТА вважає, що Національна конституційна рада відстоюватиме позиції Президента України.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Зважаючи на те, що до складу конституційної ради увійшли дві третини людей, душею і тілом відданих Президентові, то, зрозуміло, що ця конституційна рада буде відстоювати, в першу чергу, ті позиції, які близькі до Президента», - сказав М.СИРОТА.

На його думку, Національна конституційна рада, в першу чергу, виконуватиме функції дорадчого органу.

За словами депутата, члени конституційної ради мають запропонувати зміни і доповнення до Конституції, які б завершили конституційну реформу.

«Якщо конституційна рада буде ставити за мету розробку нового проекту Конституції, то це буде і неправильно, і неконституційно», - сказав він.

М.СИРОТА наголосив, що неможливо ухвалити нову Конституцію, не відмінивши її стару редакцію. «А механізму відміни чинної Конституції не існує», - сказав він.

Депутат також зауважив, що відмінити чинну редакцію Конституції на референдумі неможливо, як про це сьогодні говорять деякі політики. Він пояснив це тим, що на сьогодні немає чіткого закону про референдум.

Народний депутат також висловив переконання, що конституційна рада розробить пропозиції для завершення конституційної реформи.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

18 лютого 2008 року В.ЮЩЕНКО своїм указом затвердив персональний склад НКР у кількості 97 осіб.