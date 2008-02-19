Семенюк-Самсоненко просить генпрокурора зайнятися Турчиновим

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО надіслала 18 лютого генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ лист з проханням провести перевірку дій першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА в плані перешкоджання її участі в засіданні Кабінету Міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

Як зазначили в прес-службі, керівник Фонду просить генерального прокурора за результатами перевірки ухвалити законне рішення згідно зі ст.98 КПК України і повідомити її про це в порядку, встановленому законодавством.

У листі, зокрема, говориться, що “оприлюднення першим віце-прем`єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ заяви про недопущення голови ФДМУ на засідання Кабінету Міністрів України є спробою здійснити протиправний політичний і моральний тиск на високопоставленого посадовця з метою перешкоджання виконанню її службових повноважень”.

На думку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, своїми діями О.ТУРЧИНОВ позбавляє її як голову Фонду можливості виконувати службові обов`язки, “вирішувати питання, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, відзвітувати про хід приватизації і баланс доходів і витрат Фонду, здійснювати контроль за виконанням рішень КМУ».

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін тимчасово усунув В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив в.о. голови Фонду Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

У свою чергу, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7 лютого зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Разом з тим, 13 лютого О.ТУРЧИНОВ заявив, що В.СЕМЕНЮК не запрошуватимуть на засідання уряду до розгляду її питання на засіданні парламенту.