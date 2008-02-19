Сьогодні у проекті «Rе:Акція» - народні депутати Ярослав Сухий і Олександр Чорноволенко

15:00, 19 лютого 2008
Політика
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19 лютого 19.15 на 5-му каналі спільний проект «Rе:Акція»

“ ЗНОВУ ПЕРЕВИБОРИ?”

Які зміни очікують на Верховну Раду: переформатування коаліції, зміна спікера, припинення повноважень і нові вибори? 

Про це піде мова у спільному проекті 5 каналу, інформаційного агентства

УНІАН, радіо 106 FМ та  холдингу «Главред – медіа» -  «Rе:Акція».

Ви побачите і почуєте реакцію народних депутатів Ярослава Сухого ( ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та Олександра Чорноволенка (НУ-НС), експертів  Вадима Карасьова ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ та  Костя Бондаренка ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ІМ. ГОРШЕНІНА, а також четвірки провідних вітчизняних журналістів.

 

 

 

 

 

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