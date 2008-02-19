Львівський губернатор подав у відставку через Балогу?
15:41, 19 лютого 2008Політика
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У прес-службі відмовчуються
|Петро ОЛІЙНИК
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
У прес-службі відмовилися коментувати причини, через які П.ОЛІЙНИК подав у відставку.
У коментарі ЗМІ депутат Львівської обласної ради Олександр СТАРОВОЙТ зазначив, що "причиною відставки губернатора Львівщини Петра ОЛІЙНИКА стала розбіжність його позицій щодо розвитку регіону з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ".
За словами О.СТАРОВОЙТА, найреальнішим кандидатом на посаду голови Львівської ОДА є перший заступник П.ОЛІЙНИКА Валерій П’ЯТАК, який зараз стане виконувачем обов’язків голови ЛОДА.
Довідка УНІАН. Указ про призначення П.ОЛІЙНИКА головою Львівської ОДА Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав 4 лютого 2005 року.
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