У БЮТ пропонують Росії «Карпатський потік» 50 на 50

Народний депутат України (БЮТ), радник прем`єр-міністра з енергетичних питань Олександр ГУДИМА пропонує Росії створити спільне підприємство «Карпатський потік» для будівництва газопроводу "Богородчани-Ужгород", що сприятиме збільшенню потужності української ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході «круглого столу» у вигляді відеомосту "Київ-Москва" сьогодні в Києві.

Зокрема, О.ГУДИМА пропонує створити нове СП "Карпатський потік" замість "Міжнародного консорціуму з управління та розвитку ГТС України", який, на його думку, суперечить чинному законодавству й фактично підпорядковує українську ГТС Росії.

"Необхідно створити спільне підприємство 50 на 50. Закликаю вас цей крок зробити", - сказав він, звертаючись до російської аудиторії.

При цьому він додав, що "вже зроблено всі відведення земель, потрібні тільки конкретні дії".

Довідка УНІАН. Проектна потужність газопроводу «Богородчани-Ужгород» довжиною 234 км становить 19 млрд. кубометрів газу на рік. Вартість проекту - близько 560 млн. доларів.

Введення газопроводу в експлуатацію дозволить розширити пропускну спроможність ГТС України в напрямку Центральної та Західної Європи й сприятиме завантаженню магістральних газопроводів «Торжок-Долина» та «Іванцевичі-Долина», які сьогодні майже не задіяні.

Газопровід «Богородчани-Ужгород» планувався в рамках ТОВ «Міжнародний консорціум із управління та розвитку газотранспортної системи України». Для будівництва газопроводу ще в 2004 році було відведено землю, підписано всі документи.

ТОВ «Міжнародний консорціум із управління та розвитку газотранспортної системи України» створено на виконання заяви президентів України та Росії про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також угоди між Кабінетом Міністрів України й урядом РФ про стратегічну співпрацю в газовій галузі від 7 жовтня 2002 року.

Засновницькі документи про створення Міжнародного консорціуму за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» були підписані 29 жовтня 2002 року.

Статутний капітал товариства становить 186,55 млн. грн.